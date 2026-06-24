Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla Zeynel Abidin Türbesi mesire alanında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Akademisyenler ve intörn doktorların katıldığı etkinlikte çevreye bırakılan atıklar toplanırken, geri dönüştürülebilir malzemeler ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırıldı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği çalışma, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Zeynal Abidin Tak, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ferit Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Furkan Bakırhan, Arş. Gör. Sümeyye Çapuk ve intörn doktorlar katıldı.

Etkinlik kapsamında mesire alanında çevreye gelişigüzel bırakılan atıklar toplandı. Geri dönüşüme uygun malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Çalışma sırasında çevre temizliğinin önemi konusunda vatandaşlara da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Zeynal Abidin Tak, temiz ve sağlıklı bir çevrenin halk sağlığının temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Tak, doğaya bırakılan her atığın çevreye ve gelecek nesillere zarar verdiğini ifade ederek vatandaşları çevreyi koruma konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Etkinlikte, sağlığın yalnızca hastanelerde değil, koruyucu hekimlik anlayışıyla temiz çevrede başladığı mesajı da verildi. Geleceğin hekimleri olan intörn doktorlar ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sundu.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri, akademik faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle topluma ve çevreye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

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