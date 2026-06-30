Adıyaman'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren "Çilek Ayı", oluşturduğu kızıl tonlardaki görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekti. Kentin farklı noktalarından izlenen dolunay, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydedilirken, ortaya çıkan manzara gökyüzü tutkunlarına güzel görüntüler sundu.

Kent merkezi ile birlikte farklı ilçelerden de gözlemlenebilen "Çilek Ayı", ufka yakın konumu ve atmosferin etkisiyle kırmızıya çalan tonlarda görüldü. Gökyüzünde oluşan manzara, gece boyunca çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

Fotoğraf tutkunları ve doğa severler, bu anı ölümsüzleştirmek için objektiflerini gökyüzüne çevirirken, çekilen kareler sosyal medya platformlarında da yoğun ilgi gördü.

Uzmanlar ise "Çilek Ayı" adının Ay'ın renginden değil, Kuzey Amerika'da haziran ayında başlayan çilek hasadı döneminden geldiğini belirtiyor. Geleneksel olarak haziran ayında görülen dolunaya verilen bu isim, dünyanın birçok bölgesinde kullanılmaya devam ediyor.