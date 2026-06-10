Adıyaman'ın İncebağ köyünde 6 Şubat depremlerinde hasar gören cami minaresinin ayakta kalan bölümü, leyleklerin yeni yaşam alanı oldu. Depremin izlerini taşıyan minare üzerinde kurulan yuva ve yavru leylekler, ortaya anlamlı görüntüler çıkarırken köy sakinlerinin de ilgisini çekti.

Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı İncebağ (Şavşi) köyünde, 6 Şubat depremlerinde hasar gören cami minaresinin kalan kısmı leyleklere yuva oldu. Depremde büyük bölümü yıkılan minarenin ayakta kalan kısmına yuva yapan leylekler, köyde ilgiyle izleniyor.

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu üyesi Ferit Gölgül'ün objektifine yansıyan görüntülerde, depremin izlerini taşıyan minarenin üzerinde kurulan yuva ve yavru leylekler yer aldı.

Yıkımın sembollerinden biri haline gelen minarenin, aradan geçen sürede leyleklere yaşam alanı olması dikkat çekti.

Doğanın yeniden hayat buluşunu yansıtan görüntüler, görenlerin beğenisini topladı.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE