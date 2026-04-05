Adıyaman Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, İl Özel İdaresi öncülüğünde kent genelinde yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik kapsamlı rekreasyon projelerinin hayata geçirileceği bildirildi.

Paylaşımda, Gölbaşı'nda iki ayrı rekreasyon projesi, Çelikhan'da yeni sosyal yaşam alanı, Besni Su Gözü çevresinde çevre düzenlemesi ve Cendere Köprüsü çevresinde rekreasyon çalışmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, 'Doğayla iç içe, nefes alan yaşam alanlarıyla Adıyaman'ımıza değer katıyor; vatandaşlarımız için sosyal, huzurlu ve canlı mekanlar oluşturuyoruz' denildi.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte hem il merkezi hem de ilçelerde vatandaşların vakit geçirebileceği estetik, modern ve fonksiyonel alanların hizmete sunulacağı ifade edildi.

Özellikle Gölbaşı, Çelikhan, Besni ve Kahta hattındaki projelerin bölge turizmine ve sosyal yaşama katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

