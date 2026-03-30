Adıyaman'da gün içerisinde etkili olan ilkbahar yağışının ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, kentte görsel şölen oluşturdu.

Yağmur bulutlarının dağılması ve güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü, şehrin farklı noktalarından net şekilde izlendi. Özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşlar doğa olayına ilgi gösterirken, bazı kişiler bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi, bazıları ise manzarayı izlemekle yetindi.

Uzmanlar, gökkuşağının yağış sonrası güneş ışınlarının atmosferdeki su damlacıklarıyla etkileşime girmesi sonucu oluştuğunu, ışığın yağmur damlasına girerken kırıldığı, damla içinde farklı renklere ayrıldığı ve çıkışta yeniden kırılmasıyla gökkuşağının meydana geldiğini ifade ediyor.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

