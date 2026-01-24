Adıyaman ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal alanlarda yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırdı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar yerleşim alanlarına inmeye başladı.

Merkeze bağlı Rezip Köyü'nde yaşayan Mahmut Avcı, gece geç saatlerde evinin kapısına gelen bir tilkiyi fark etti. Aç olduğu gözlenen tilkiye yem veren Avcı, bir süre sonra tilkinin bölgeden uzaklaştığını belirtti. O anlar, Avcı'nın yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahmut Avcı'nın tilkiye yem verdiği sırada, 'Hava çok soğuk... Gel, korkma korkma. Al götür, ye... Afiyet olsun' ifadelerini kullandığı görüntülere yansıdı.

Kaynak : PERRE