Kara leylekler (Ciconia nigra), her yıl sonbahar aylarında Türkiye'den Afrika'ya göç eden, kışı sıcak bölgelerde geçiren hassas ve nadir kuş türleri arasında yer alıyor. Bu nedenle ocak ayı gibi kışın en sert dönemlerinde Adıyaman'ın Balyan Köyü'nde bir kara leyleğin görülmesi dikkat çekti. Bölgede Ocak ayında görüntülenen kara leylek, mevsim normallerinin dışında bir gözlem olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu durumun iklim koşulları ve göç davranışlarındaki değişimle ilişkili olabileceğini belirtti.

Uzmanlara Göre Olası Nedenler

Kara leyleğin göç etmemiş ya da göçünü tamamlayamamış olmasının birkaç muhtemel nedeni bulunuyor:

İklim değişikliği: Son yıllarda kışların daha ılıman geçmesi, bazı göçmen kuşların göç davranışlarında değişikliğe yol açabiliyor.

Besin kaynaklarının varlığı: Donmayan dere yatakları ve sulak alanlar, balık ve sucul canlılar açısından besin sunabiliyor.

Yaralanma veya zayıflık: Göç sırasında yaşanan yorgunluk, hastalık ya da hafif yaralanmalar uzun mesafeli göçü engelleyebiliyor.

Genç birey olma ihtimali: Tecrübesiz kuşlar bazen göç zamanlamasında gecikme yaşayabiliyor.

Bilimsel Açıdan Önemli Bir Kayıt

Doğal yaşam açısından oldukça hassas bir tür olan kara leyleğin kış döneminde kayda alınması, bölgedeki iklim ve ekosistem koşullarının değişimine dair önemli bir gözlem olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür gözlemlerin kayıt altına alınmasının biyolojik çeşitlilik ve göç yollarının takibi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yetkililer, kuşun sağlıklı görünmesi halinde müdahale edilmemesi, ancak yaralı veya bitkin olması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerine haber verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

