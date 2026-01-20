Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika, bölgesel gelişmeler, iç siyaset ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan açıklamasında, 'Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi umarım geride bırakacaklarını temenni ediyorum. Biz, barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla bölgemizi belirsizliğe sürükleme riskini taşıyan her türlü girişimin engellenmesini durdurmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu konuda en yükselişten itibaren ilkeli bir tutum izledik. Bugün de aynı duruşumuzu sürdürüyoruz. Bize göre her türlü sorunun çözüm adresi, karşılıklı güven ilişkisine dayalı müzakere masasıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı, ilgili tüm tarafları aklıselime, diyaloğa ve diplomasiye davet ettiklerini belirterek, tansiyonu düşürmek için Türkiye olarak gerekli adımları atmaya hazır olduklarını ifade etti. Erdoğan, konuşmasının devamında, 'Bu ülkede kutuplaşma, kriz fırsatçılığı, felaket tellallığı, iş bilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Bu ülkede kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu olduğu, kimin sicilinin ise kırıklarla, zayıflarla dolu olduğu bellidir. Enerji sorunlarını çözmek yerine, ürettikleri sorunları başkalarına yükleyenler, şehirlerimize hizmet şevkimizi kıramazlar' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yerel yönetim düzeyinde yaşanan skandalların Türkiye'nin son genel seçimlerde doğru tercih yaptığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, halkın güvenine karşılık daha çok hizmet üretileceğini belirtti. Erdoğan, 'Bizim tarih boyunca kurduğumuz devletlerin tamamı, ırkçılığın reddi üzerine bina edilmiştir. Bugün 'Türk, Kürt, Arap ittifakı' derken ecdadımızdan devraldığımız bu anlayışla hareket ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmelere ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, Suriye başta olmak üzere coğrafyada artık savaş ve gerilim görmek istemediklerini ifade ederek, 'Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin savaş baronlarının ceplerine akmasını istemiyoruz. Kardeşlerimiz açlık, kıtlık ve yoksullukla boğulurken, insan kanından daha değerli gören materyalist zihniyetin güçlenmesini istemiyoruz. Hep birlikte kazanalım, iyilik temelinde geleceğimizi inşa edelim' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin etnik, dini ve mezhepsel ayrım gözetmeksizin birliği ve barış içinde yaşamayı hedeflediğini vurguladı. 'Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii ayrımı yapmadan bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı istiyor ve bunun için samimiyetle gayret gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge idealinin hedefi ve menzili budur. Bir asır önce yaşanan acıların tekrar etmemesi için tuzaklara düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Bizi bölmek isteyenlere inat, kenetlenerek geleceğe birlikte yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE