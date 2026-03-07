Hayırsever Selvican Sümeyye Şafak, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı yardım çalışmaları kapsamında binlerce aileye gıda desteğinde bulundu.

Ramazan ayında gerçekleştirilen organizasyonda hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yardım çalışmasıyla birçok ailenin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanırken, dayanışma ve paylaşma duygusunun önemi de vurgulandı. Gıda kolilerinin titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Yardım çalışmasına ilişkin açıklama yapan Selvican Sümeyye Şafak, 'İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak, onların sofralarına bir nebze de olsa katkı sunabilmek bizim için büyük bir mutluluktur. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bu günlerde binlerce ailemize gıda desteği ulaştırdık. Hayırseverlerimizin de destekleriyle bu tür sosyal yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

