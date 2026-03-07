Kehribar taşı, milyonlarca yıl önce çam türlerinden salgılanan reçinenin fosilleşmesiyle oluşmuş organik bir taş olarak kabul edilmektedir. Hafif ve sıcak bir yapıya sahip olan kehribar, tarih boyunca farklı kültürlerde takı, süs eşyası ve koleksiyon objesi olarak kullanılmıştır. Açık sarıdan kızıl tonlara, yeşilimsi ve nadiren mavi tonlara kadar değişen renkleri mevcuttur.

Kehribar Taşının Oluşumu ve Yapısı

Kehribar, çamgiller familyasına mensup Pinus succinifera adlı ağaçlardan elde edilen reçinenin milyonlarca yıl boyunca fosilleşmesiyle oluşur. Organik bir taş olarak sınıflandırılan kehribar, karbon, süksinik asit, oksijen ve hidrojen moleküllerini içerir. Kimyasal formülü sabit olmamakla birlikte, taşın yüzde 10 oranında tuz ihtiva ettiği belirtilmektedir. Fosilleşmiş reçinenin içinde bazen böcek, bitki ve diğer küçük canlı kalıntıları bulunabilir.

Kehribar taşının fiziksel özellikleri şunlardır:

Hafif bir yapıya sahiptir, su üzerinde batmadan durabilir.

Yarı saydamdır ve kolay kırılabilir; sertlik derecesi 2'dir.

Isıtıldığında manyetik ve elektriksel özellikleri ortaya çıkar.

Yakıldığında çam kokusu yayar; sahte kehribar ise bu özelliğe sahip değildir.

Amber asidi içerdiği için doğal antibiyotik niteliği taşıdığı kabul edilmektedir.

Kehribar Taşının Renkleri

Kehribar taşında çok sayıda renk ve ton görülmektedir. En yaygın renkler şunlardır:

Sarı, Bal rengi, Altın rengi, Turuncu, Kırmızı, Kahverengi, Siyah, Yeşil, Mavi, Kemik rengi

Renk çeşitliliği, taşın estetik değerini artırmakta ve takı ile dekorasyon ürünlerinde farklılık sağlamaktadır.

Kehribar Taşının Çeşitleri

Kehribarın 150'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Bazı öne çıkan türler:

Damla Kehribar

En yaygın kullanılan kehribar türlerinden biridir; özellikle bebek kolyelerinde tercih edilir.

Fosilli Kehribar

İçerisinde böcek veya bitki fosilleri bulunan kehribar türüdür; koleksiyon değeri yüksektir.

Ateş Kehribar

Şeffaf ve parlak yapısıyla bilinir; kırmızı, turuncu ve sarı tonları ile tesbih yapımında sıkça kullanılır.

Sıkma Kehribar

Doğal kehribar parçalarının işlenmesiyle elde edilir; daha dayanıklı ve kullanışlıdır.

Osmanlı Kehribar

Geçmişte Osmanlı ustaları tarafından işlenen ve tesbih kültüründe özel bir yeri olan kehribar türüdür.

Mavi Kehribar

Nadir bulunan ve özellikle Dominik Cumhuriyeti ile Endonezya'da görülen kehribar türüdür; UV ışık altında mavi parıltı yayar.

Siyah Kehribar

Derin siyah tonları ile dikkat çeker; koruyucu ve mistik özellikler taşıdığı düşünülmektedir.

Sarı Kehribar

En bilinen ve yaygın kullanılan türdür; pozitif enerji ve ruhsal denge ile ilişkilendirilir.

Kehribar Taşının Faydaları

Kehribar taşının faydaları bilimsel olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte, tarih boyunca çeşitli inanışlara dayalı olarak kabul görmüştür.

Bebekler için

Bağışıklık sistemini desteklediği düşünülmektedir.

Salya ve huysuzluk sorunlarını azalttığı söylenir.

Diş çıkarma döneminde ağrıyı hafiflettiğine inanılır.

Uyku düzenini desteklediği kabul edilir.

Mide ve bağırsak enzimlerini dengeleyerek gaz ve kolik sancılarına iyi geldiği belirtilir.

Fiziksel Faydaları

Astım ve bronşit tedavisini desteklediği öne sürülmektedir.

Migren ve ağrı hafifletici etkileri olduğu düşünülmektedir.

Vücudun elektriğini toplayarak negatif enerjiden uzaklaştırdığı kabul edilir.

Ruhsal Faydaları

Nazardan koruyucu olduğu düşünülmektedir.

Depresyon ve olumsuz ruh hâllerini azaltmaya yardımcı olduğu belirtilir.

Bereket ve motivasyon taşı olarak kabul edilir.

Ruhsal dengeyi desteklediği, iç huzur sağladığı öne sürülür.

Kehribar Taşı ve Çakra Uyumu

Kehribar taşının özellikle Mide Çakrası (Solar Pleksus) ile uyumlu olduğu kabul edilmektedir. Bu çakra, kişisel güç, özgüven ve irade ile ilişkilidir. Kehribarın, Mide Çakrası üzerinde enerji dengeleyici ve duygusal rahatlama sağlayıcı etkileri olduğuna inanılmaktadır.

Kehribar Taşının Burçlarla İlişkisi

Yay, Kova ve Aslan burçları kehribar taşı ile ilişkilendirilmektedir. Bu burçlara mensup kişilerin taşı kullanarak etkilerinden daha fazla yararlanabileceği düşünülmektedir.

Kehribar Taşının Bulunduğu Bölgeler

Kehribar, dünyanın çeşitli bölgelerinde çıkarılmaktadır:

Sicilya, Lübnan, Burma, Baltık Denizi çevresi, Romanya, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Atlantik bölgesi

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE