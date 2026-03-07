Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye ekonomisinde petrol fiyatı tahminlerindeki sapmanın kamu bütçesi ve vatandaş üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Ağıralioğlu, Merkez Bankası'nın 2026 yılı için petrol fiyatını 60,9 dolar olarak varsaydığını hatırlatarak, Orta Vadeli Program'ın ise 65 dolar öngördüğünü belirtti. 'Ama gerçek hayat o hesapları çoktan bozdu' diyen Ağıralioğlu, İran'da başlayan askeri operasyon ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol fiyatının 93 dolara çıktığını ifade etti. Ağıralioğlu, 'Devletin kendi hesabına göre %50'yi aşan bir sapma söz konusu' dedi.

Kurumlar Arasında Uyumsuz Tahminler

Anahtar Parti Genel Başkanı, ekonomiyi yöneten iki temel kurumun; Merkez Bankası ile Hazine'nin petrol tahminlerinin bile birbiriyle uyumlu olmadığını vurguladı. Ağıralioğlu, 'Enerjide dışa bağımlı bir ülkenin ekonomisini, böylesine dağınık hesaplarla mı yöneteceksiniz?' sorusunu yöneltti.

Yanlış Hesap, Basit Bir Tahmin Hatası Değil

Ağıralioğlu, yaşanan farkın basit bir tahmin hatası olmadığını belirterek, 'Bu; riskleri zamanında göremeyen bir ekonomi yönetiminin zaafıdır' ifadelerini kullandı.

Geçici Tedbirler ve Faturanın Vatandaşa Kesilmesi

Yapılan hesap hatalarının ardından hükümetin alacağı önlemlere de dikkat çeken Ağıralioğlu, 'Şimdi yine aynı şeyi yapacaksınız: Bütçe açıklarını büyütecek, enflasyonu besleyecek geçici tedbirler... Ve sonunda faturayı yine millete keseceksiniz' değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Yönetimi: Krizi Önceden Görmek

Ağıralioğlu, devlet yönetiminin kriz çıktıktan sonra pansuman yapmak olmadığını vurguladı: 'Devlet yönetmek, krizi gelmeden görmek ve milletin yükünü büyütmemektir.'

Türkiye'nin İhtiyacı: Öngörülü ve Tasarruf Odaklı Ekonomi Yönetimi

Anahtar Parti lideri, Türkiye'nin artık riskleri önceden gören, tedbirini zamanında alan ve tasarrufa önce kendinden başlayan bir ekonomi yönetimine ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ağıralioğlu, 'Çünkü yanlış hesabın bedelini artık millet ödemek istemiyor' sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ