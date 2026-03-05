Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Mart Cuma günü saat 11.00'de 81 ilde eş zamanlı bir basın açıklaması gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunacağı belirtilerek, etkinliğin parti binası önünde yapılacağı ifade edildi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, basın mensuplarını programa davet ederek katılım çağrısında bulundu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE