Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bir günde 6 kadının öldürülmesinin 'devletin açık ve doğrudan sorumluluğu' olduğu ifade edildi.

Kadın Kolları açıklamasında, koruma kararlarına rağmen işlenen cinayetlerin münferit olaylar olmadığı belirtilerek, uygulanmadığı ileri sürülen yasal düzenlemeler ve denetlenmeyen koruma kararlarının bu tabloya yol açtığı savunuldu. Açıklamada, 'Devlet şiddeti önleme yükümlülüğü yerine getirmiyor' ifadesine yer verildi.

'Yasa Kağıt Üzerinde Kaldı, Kadınlar ise Korumasız Bırakıldı'

Açıklamada, kadınların yaşam hakkını korumakla görevli kurumların sorumluluklarını yerine getirmediği öne sürülerek, Cezasızlık sürdükçe şiddet failleri cesaret buluyor. Koruma kararlarının etkin biçimde denetlenmemesi, kadınların başvurularının kimi zaman 'aile içi mesele' diye küçümsenmesi ve önleyici mekanizmaların kâğıt üzerinde kalmasına neden oluyor. İktidar yıllardır kadınları koruyan mekanizmaları güçlendirmek yerine zayıflatan bir dil kurdu. Şiddeti önlemesi gereken kurumlar yeterince işletilmedi, verilen kararlar denetlenmedi, failler üzerindeki caydırıcılık giderek ortadan kalktı. Sonuç olarak yasa kağıt üzerinde kaldı, kadınlar ise korumasız bırakıldı' denildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kadınların ölümü bu ülkede sıradan bir istatistiğe dönüştürüldü. '1 günde 6 kadın öldürüldü' diye okuyup geçtiğimiz şey, bir haber değil; alışmamız beklenen bir cinskırımdır.'

Kadınların isimleri, hayatları ve hikâyeleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yaşananların tek bir günle sınırlı olmadığı, uzun süredir devam eden bir sürecin sonucu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, koruma kararı bulunan kadınların öldürülmesine atıf yapılarak, bunun sistemsel bir sorun olduğunu savunuldu. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmadığı iddia edilirken, cezasızlık politikalarının şiddet faillerini cesaretlendirdiği öne sürüldü.

'Kadınların korkmadan yaşayabildiği bir düzen mümküm'

Açıklamanın devamında, 'Kadınların korkmadan yaşayabildiği, başvurduğunda korunabildiği, faillerin cezasız kalmadığı bir düzen mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadınların yalnız bırakılmadığı, hukukun gerçekten kadınları koruduğu bir ülke için söz söylemeye de, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Kadınlar asla yalnız yürümeyecekler' ifadelerine yer verildi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE