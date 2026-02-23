DEM Parti'de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kapsamlı bir dönüşüm planlandığı bildirildi. Parti adının değiştirilmesi, bileşen yapıların kapatılması ve kadrolarda yenilenmeye gidilmesi gündemde. Yeni isimde 'Demokratik Cumhuriyet' ifadesinin yer almasının hedeflendiği belirtildi.

Ortak raporun kabul edilmesiyle sürecin yasal ve hukuki zemine taşındığı, parti yönetiminin isim değişikliği üzerinde çalıştığı ifade edildi. Parti yetkilileri, Cumhuriyet kavramının yeniden anlamlandırılması gerektiğini ve silah yerine bilim ile demokrasinin ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı. Değişikliğin, partinin Türkiye genelinde daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşma hedefiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Yeni dönemde siyasetin tek çatı altında yürütülmesi planlanıyor. Bu kapsamda Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi bileşen yapıların kapatılması öngörülüyor. Ayrıca DEM Parti listelerinden seçilen milletvekillerinin başka bir partiye geçiş yapamayacağı bildirildi.

Parti yönetiminde de değişim planlanıyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan görevine devam edecek, diğer kadrolarda ise ciddi bir yenilenmeye gidileceği belirtildi. Kongrenin yaz aylarında yapılması planlanırken tarihin sürecin seyrine göre netleşeceği kaydedildi.

HABER: ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE