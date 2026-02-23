Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, 13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 11,24 gram metamfetamin ele geçirildi. 14 Şubat 2026 tarihinde sürdürülen çalışmalarda ise 1343 adet sentetik ecza hapı bulundu.
Uyuşturucu maddelerle bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS