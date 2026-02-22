Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Toplam 328 polisin katıldığı uygulamada merkez ve ilçelerde geniş çaplı kontroller yapıldı.

Özel harekat polisleri ile hassas burunlu narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerde 88 ekip görev aldı. Uygulama kapsamında 26 sabit nokta, 44 park ve bahçe ile 19 konteyner kentte kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 158 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 391 araç ve 28 motosiklet incelendi. Yapılan kontrollerde 1 motosikletin çalıntı olduğu tespit edilerek ele geçirildi.

Eksiklik tespit edilen araçlara toplam 200 bin 269 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynatmak suçundan 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza kesildi. Ayrıca çeşitli suçlardan araması bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak : PERRE