Antalya-Burdur kara yolu üzerinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Özkan idaresindeki 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan G. yönetimindeki 07 CCJ 799 plakalı, bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs adeta hurdaya döndü.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, Bucak İtfaiyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu Birimi, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla minibüs içerisinde sıkışanların cansız bedenleri çıkarıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Feci kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile araçta bulunan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır ve Yeter Gümüş yaşamını yitirdi. Yaralanan Esin K. ve Zülgariye Ö. ile mikser sürücüsü Gürkan G.’nin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Burdur Valiliği’nden Açıklama

Kazaya ilişkin Burdur Valiliği tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde minibüs ile beton mikserinin karıştığı çarpışmalı trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş olup, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmış, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yol, kontrollü şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

