Adıyaman'da meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, olay Eski Saray Mahallesi çarşı merkezinde meydana geldi. Karaali Durağı'na ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 02 M 0242 plakalı dolmuşa, aynı yönde seyir halinde olan 31 PG 999 plakalı ticari araç arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, bayram nedeniyle bölgede yaşanan yoğun yaya ve araç trafiği kısa süreli aksamalara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kısa incelemenin ardından sürücülerin kendi aralarında anlaşmaya vardığı, tarafların resmi işlem yapılmadan olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

