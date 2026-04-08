Adıyaman'ın Besni ilçesinde alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Sürücüye toplam 920 bin TL ceza kesilirken araç 240 gün trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen Ö.B. isimli sürücü ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren şahsa yönelik toplam yaklaşık 920 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün kullandığı araç 240 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü ise adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Özellikle alkollü araç kullanımına karşı cezaların caydırıcı şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.