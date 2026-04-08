Edinilen bilgilere göre, geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adıyaman AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnan'ın vefatını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

'Başımız sağolsun...

Merkez İlçe Başkan Yardımcımız, kıymetli abimiz, dostumuz, yol ve dava arkadaşımız Hakan İnan; geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun süren tedavi sürecinin ardından Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.'

Hakan İnan'ın vefatı, parti teşkilatında ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu.

