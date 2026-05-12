Adıyaman'da motosikletin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bağdere Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 BF 666 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kaza motosiklette bulunan İsmail Hakkı K. ile Emirhan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.