Adıyaman Son Dakika: Olayla ilgili edinilen bilgiye göre, Adıyaman'nın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hürriyet Okulu yanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada U.N.K. (15) bıçakla yaralanırken, Z.A.K. (17), H.K. (17) ve H.K. (17) ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan karşı grubun olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

