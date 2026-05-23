Adıyaman merkezinde ve Gölbaşı, Besni ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Adıyaman MHP İl Başkanı İsmail Gümüş açıklamalarda bulundu.

Yağışlardan etkilenen vatandaşlar ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten İsmail Gümüş, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Özellikle tarım arazilerinde meydana gelen zararların tespit edilmesi için ilgili kurumların sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gümüş, mağduriyetlerin giderilmesi konusunda devletin gerekli adımları atacağına inandığını söyledi.

Bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası özellikle tarım alanlarında oluşan zararların belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların saha çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Gümüş, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımların atılacağını belirtti.