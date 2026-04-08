Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam' programı çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Perre Antik Kenti'nde gerçekleştirilen ebru kursu, katılımcılara hem sanatsal hem de duygusal bir deneyim sundu. Etkinlik kapsamında geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru sanatı tanıtılarak uygulamalı eğitim verildi. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde suyun üzerinde renklerin ahenkle buluştuğu bu özel sanatı deneyimleme fırsatı buldu. Tarihin izlerini taşıyan Perre Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kurs, katılımcılara farklı bir atmosferde sanatla iç içe vakit geçirme imkânı sağladı. Etkinlik boyunca ortaya çıkan eserler, katılımcıların duygularını yansıttı.

Programda konuşan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, 'Bakanlığımızın 81 ilinde gerçekleştirdiği programın amacının şehit yakınları ve gazilerin sosyal hayata katılımını desteklemek, moral ve motivasyonlarını artırmaktır' dedi.

Katılımcılar, bu tür etkinliklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.