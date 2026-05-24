Adıyaman İl Özel İdaresi, kent genelinde yol, köprü ve altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İncekoz Köyü ile Zivarı'yı birbirine bağlayan, aynı zamanda Karadere Köyü'nden Erkenek'e uzanan ulaşım hattında önemli bir geçiş noktası olan Yeni İncekoz Köprüsü tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bölge Ulaşımının Daha Güvenli ve Konforlu Olması Hedefleniyor

Tamamlanan Yeni İncekoz Köprüsü ile birlikte bölge ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Çalışmalar sürecek!

Özellikle kırsal ulaşım açısından önemli bir ihtiyacı karşılaması beklenen köprünün, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağı ve ulaşım güvenliğini artıracağı belirtildi. Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım standartlarını yükseltmek adına çalışmaların süreceğini ifade etti.



Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi

Vatandaşlar ise tamamlanan köprüden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan hizmetin bölge için önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Vatandaşlar köprülerinin İstanbul köprüsü gibi olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PERRE