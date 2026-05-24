Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, Adıyaman’ın kalkınması ve ekonomik olarak güçlenmesi adına hızlı tren hattının kente ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Dişkaya yaptığı açıklamada, hızlı tren projesinin yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda Adıyaman’ın sosyo ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Adıyaman’da işsizlik sorununun çözümü, sanayi yatırımlarının artması ve üreticilerin rekabet gücünün yükselmesi için ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Dişkaya, “Adıyaman’ın sosyo ekonomik gelişmesi, işsizliğin azalması ve sanayicilerimizin girdi maliyetlerinin düşmesi için hızlı tren hattının Adıyaman’a gelmesi artık bir ihtiyaçtır” dedi.

