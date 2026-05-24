Adıyaman'da Gazihan Dede Mesire Alanına Otomobille giriş için 150 TL, minibüsle gelenlerden ise kişi başı 50 TL alınmasına rağmen alanın bakımsız, kirli ve hijyen açısından yetersiz olduğunu savunan vatandaşlar, durumu 'hizmet değil adeta vatandaşı mağdur etme' olarak değerlendirdi.

Adıyaman'ın Altınşehir bölgesinde bulunan Gazihan Dede Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, yüksek ücretlere rağmen karşılaştıkları manzaraya tepki gösterdi. Alanın temizlikten uzak olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle tuvaletlerde ciddi hijyen sorunları yaşandığını ifade etti.

Vatandaşlar, mesire alanında yeterli bakım yapılmadığını, çevrede çöp birikintileri bulunduğunu ve temel hizmetlerin dahi sağlanamadığını öne sürdü.

'Hoşgeldiniz Değil, Paranı Ver Çık Git Anlayışı'

Girişte yer alan 'Hoşgeldiniz' tabelasına da tepki gösteren vatandaşlar, 'Kapıda hoş geldiniz yazıyor ama içeride vatandaşa verilen değer ortada. Bu anlayış resmen 'Paranı ver, gerisini düşünme' mantığıdır' diyerek duruma sert tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise alınan ücretlerin karşılığında en azından temiz bir ortam sunulması gerektiğini belirterek, 'Keşke girişte alınan parayı biraz temizlik için harcasalardı. Tuvaletlerde ne hijyen var ne düzen. İnsanlar para verip rezillik yaşıyor' ifadelerini kullandı.

'Mesire alanı değil, lüks tesis fiyatı'

Ücretlerin fahiş olduğunu savunan vatandaşlar, mesire alanındaki fiyat politikasını eleştirerek, 'Burası halkın dinlenme alanı mı yoksa lüks tesis mi belli değil. Ailecek gelip vakit geçirmek isteyen vatandaş adeta cezalandırılıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak giriş ücretlerinin düşürülmesini, alanın bakım ve temizliğinin düzenli şekilde yapılmasını istedi.

Vatandaşlar ayrıca, kamp amacıyla alana gelenlerin sabah saat 08.00'de alandan çıkarıldığını ve 'resmen kovulduklarını' iddia ederek duruma tepki gösterdi.

