Adıyaman Atatürk Barajında mahsur kalan, geceyi aracında geçiren vatandaşın, sabah saatlerinde kendi imkânlarıyla bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Atatürk Barajı çevresinde balık tutmak amacıyla bölgeye giden vatandaşın, su seviyesindeki ani yükselme nedeniyle dönüş yolunu kaybettiği ve araçla bulunduğu noktada mahsur kaldığı bildirildi. Geceyi aracında geçiren vatandaşın, sabah saatlerinde herhangi bir müdahale olmadan kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaştığı öğrenildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, durumun fark edilmesinin ardından çevrede inceleme yapıldığı belirtildi.

Kaynak : PERRE