Adıyaman'da düzenlenen Motofest etkinliğinde alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Valiliği tarafından Marina Mesire alanında düzenlenen Motofest etkinliğinde konser sırasında alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya burada görevli jandarma personelleri tarafından müdahale edildi. Kavga eden şahıslar, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak alandan uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.