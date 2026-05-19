Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Dayan açıklamasında 19 Mayıs 1919'un tarihi önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'19 Mayıs 1919, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin ilk adımı, milli iradenin yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bu kutlu yürüyüş; milletimizin birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle yazdığı büyük bir destanın başlangıcı olmuştur.'

Cumhuriyet ve gelecek vurgusu

Dayan, Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın önemine değinerek şöyle devam etti:

'Bugün bizlere düşen en önemli görev; o günün ruhunu doğru anlamak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Özellikle gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, üretken ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.'

Umut, cesaret ve birlik mesajı

19 Mayıs'ın anlamına ilişkin değerlendirmesinde Dayan şu ifadeleri kullandı:

'19 Mayıs sadece bir tarih değil; umudun, cesaretin ve yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin zor şartlar altında gösterdiği azim ve kararlılık, bugün de ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadır. Türkiye'nin her alanda güçlü, adaletli ve huzurlu bir geleceğe ulaşabilmesi için aynı inanç ve aynı dayanışma ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.'

Anahtar Parti açıklaması ve kutlama

Anahtar Parti adına da değerlendirmelerde bulunan Dayan, parti çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Anahtar Parti olarak; milletimizin değerlerini esas alan, gençlerimizin önünü açan, adalet ve liyakati önceleyen bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir Türkiye, bilinçli ve umutlu gençlerin omuzlarında yükselecektir.'

Açıklamasının sonunda Dayan, 'Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum' ifadelerini kullandı.

