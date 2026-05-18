Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Ören köyünde fıstık bahçesinde çalışma yaptığı sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 51 yaşındaki Mehmet Eroldan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Adıyaman kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Eroldan’ın vefatı yakınlarını üzüntüye boğdu.

Fıstık Bahçesinde Kontrolden Çıktı

Kaza, Besni ilçesine bağlı Ören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Eroldan yönetimindeki 27 APB 862 plakalı traktör, fıstık bahçesini sürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü için çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Eroldan, daha sonra Adıyaman’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Eroldan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.