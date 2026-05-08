Besni Belediyesi bünyesine kazandırılan 40 metrelik yeni merdivenli itfaiye aracı için düzenlenen 5 günlük kapsamlı eğitim programı, nefes kesen yangın ve kurtarma tatbikatıyla tamamlandı. Gerçeğini aratmayan senaryoda ekipler, yüksek katlı apartmanda çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek mahsur kalan vatandaşı başarıyla kurtardı.

Besni Belediyesi'nin itfaiye teşkilatının teknik kapasitesini güçlendirmek amacıyla hizmete aldığı modern itfaiye aracının etkin kullanımı için gerçekleştirilen eğitim programına uzman eğitmen Kudret Demirel rehberlik etti. Eğitimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden gelen uzman ekip tarafından uygulamalı olarak verildi.

Beş gün süren eğitimlerde personele; yüksek katlı bina yangınlarına müdahale, merdivenli araç kullanımı, kurtarma operasyonları, güvenlik prosedürleri ve olay anı koordinasyonu konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen tatbikat ise izleyenlerden tam not aldı.

Yangın Senaryosu Gerçeğini Aratmadı

Tatbikatın final bölümü, Besni'nin 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryo gereği binanın 3. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için yoğun çaba gösterdi. Senaryo kapsamında apartmanın 9. katında mahsur kalan bir vatandaş, yeni hizmete alınan 40 metrelik merdivenli araç sayesinde güvenli şekilde kurtarıldı.

Gerçek operasyonları aratmayan tatbikatta itfaiye ekiplerinin koordinasyonu, hızlı müdahalesi ve profesyonel çalışması dikkat çekti. Yeni aracın özellikle yüksek katlı yapılarda meydana gelebilecek yangın ve kurtarma operasyonlarında Besni'ye önemli avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Başkan Alkan: 'İtfaiye Teşkilatımızı Güçlendirmeye Devam Edeceğiz'

Tatbikata katılarak çalışmaları yerinde takip eden Reşit Alkan, itfaiye personelinin özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Başkan Alkan'ın, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına belediye olarak itfaiye teşkilatını modern araç ve ekipmanlarla güçlendirmeye devam edeceklerini ifade ettiği belirtildi.

Besni Belediyesi'nin hizmete aldığı yeni nesil merdivenli itfaiye aracının, ilçede afet ve acil durumlara müdahalede önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

