Sendikalar adına açıklamayı yapan SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, Hakkari'de yaşanan saldırının sosyal hizmet alanındaki çalışma koşullarını ve çalışan güvenliğini yeniden gündeme taşıdığını söyledi.

Aydın, iki gün önce kamuoyuna yansıyan olayda, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan bir psikoloğun görev sırasında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığını hatırlatarak, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Aydın yapılan basın açıklamasında şunları söyledi;

'İki gün önce kamuoyuna da yansıyan haberlerde, Hakkâri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan bir psikolog meslektaşımızın görev sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı bilgisi yer almıştır. Yaşanan bu saldırı hepimizi derinden üzmüş; sosyal hizmet alanındaki çalışma koşullarını, çalışan güvenliğini ve sahadaki uygulamaları yeniden tartışmayı zorunlu hale getirmiştir. Öncelikle saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelik her türlü şiddeti kınadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Sosyal hizmet alanında yürütülen önleyici ve koruyucu çalışmaların öneminin farkındayız. Ancak bu çalışmaların; çalışan güvenliği, kurum kapasitesi, teknik altyapı, etik ilkeler ve mesleki değerlendirmeler gözetilmeden yürütülmesi çalışanları ciddi risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Son dönemde yürütülen sosyal risk haritalaması ve hane temelli saha çalışmalarının; çalışanların, sendikaların, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademinin görüş ve deneyimleri yeterince dikkate alınmadan hayata geçirilmesi sahada ciddi sorunlara yol açmaktadır. Özellikle riskli hanelerde yürütülen ziyaretlerde çalışan güvenliği, kurumsal destek, etik ve hukuki süreçlerin daha kapsamlı ele alınması gerektiği açıktır. Sosyal risk haritalaması çalışmaları yalnızca veri toplama ve risk sınıflandırması ekseninde ele alınamaz. Sosyal hizmet; insan onurunu, müracaatçının yüksek yararını, güven ilişkisini, mesleki değerlendirmeyi ve 'çevresi içinde birey' yaklaşımını esas alan bir meslek alanıdır. Sahada yürütülen uygulamaların sosyal hizmetin bütünlüklü yaklaşımından uzaklaştırılarak yalnızca niceliksel veri üretimine indirgenmesi hem hizmetin niteliğini zayıflatmakta hem de çalışanları mesleki açıdan kırılgan hale getirmektedir. Risk haritalaması süreçlerinde çalışanların asli rolünün yalnızca 'veri toplayıcı' bir pozisyona indirgenmesi; mesleki özerklik, profesyonel değerlendirme ve müracaatçıyla kurulan güven ilişkisi açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve sosyal hizmet emekçileri yalnızca veri giren personeller değildir. Bizler; insanla çalışan, güçlendirmeyi esas alan, sosyal sorunlara bütünlüklü müdahale geliştiren meslek elemanlarıyız. Özellikle riskli hanelerde yürütülen ziyaretlerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, çalışanların kişisel telefonları üzerinden veri girişine zorlanması ve gerekli kurumsal desteğin sağlanmaması; yalnızca çalışan güvenliği açısından değil, veri güvenliği, müracaatçı mahremiyeti, mesleki etik ve kurumsal sorumluluk açısından da ciddi sakıncalar yaratmaktadır. Sosyal hizmet müdahalesinin merkezinde yer alması gereken insani temasın, yoğun veri giriş baskısı nedeniyle zayıflaması sahadaki mesleki ilişkiyi olumsuz etkilemektedir. Yaşanan bu saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini düşünüyoruz. Çalışan güvenliğini geri plana atan, sosyal hizmet alanını performans ve veri odaklı hale getiren, çalışanların görüş ve itirazlarını dikkate almayan anlayış bu tablonun ortaya çıkmasında sorumludur.Çalışanların can güvenliğini, mesleki itibarını ve emeğini koruyan; şeffaf, katılımcı ve hak temelli bir sosyal hizmet sistemi oluşturulması artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.'

Basın açıklamasında şu talepler sıralandı:

Çalışan güvenliğini önceleyen tedbirlerin alınması,

Hane ziyaretlerinde gerekli güvenlik mekanizmalarının oluşturulması,

İşçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi,

Yeterli personel ve teknik altyapının sağlanması,

Etik, hukuki ve mesleki ilkelerin titizlikle uygulanması,

Meslek örgütleri, sendikalar ve saha çalışanlarının karar süreçlerine dahil edilmesi,

Sosyal risk haritalaması çalışmalarının yeniden değerlendirilmesi.

Açıklamanın sonunda ise, 'Hayati Risk Yaratan Sosyal Risk Haritası Oluşturma Projesi Durdurulsun' çağrısı yapıldı.

Kaynak : PERRE