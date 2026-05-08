Köylerde altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları

Kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen ekiplerin, yürütülen hizmetleri sahada titizlikle uyguladığı belirtildi. Yol, çevre düzenleme ve çeşitli altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Vatandaş talepleri yerinde dinleniyor

Ekiplerin saha çalışmaları sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinlediği, bu doğrultuda çözüm odaklı uygulamaların hayata geçirildiği ifade edildi. Yapılan incelemelerde, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının önceliklendirilerek hizmet programına alındığı belirtildi.

'Köy köy gezerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirterek, 'Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için köy köy gezerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Davuthan Köyü'nde de ekiplerimiz sahada aktif şekilde görev yapıyor. Halkımız için çalışmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

