İki ayrı kategoride düzenlenen yarışmalarda; dün lise kategorisi, bugün ise üniversite kategorisi münazaraları büyük heyecana sahne oldu. Öğrenciler; fikirlerini özgüvenle ifade ederek jüri karşısında kıyasıya mücadele etti.

İl Müdürü Hüseyin Elüstü gerçekleşen finaller sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Gençlerimizin kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştiren, düşünmeye ve araştırmaya teşvik eden bu tür organizasyonları çok kıymetli buluyoruz. Münazara yarışmaları sayesinde gençlerimiz hem özgüven kazanıyor hem de farklı fikirlere saygı duymayı öğreniyor. Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.'

