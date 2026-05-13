Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaali Köprüsü yakınlarında Ali A. idaresindeki 27 FV 748 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 16 ASA 983 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.