Adıyaman'da seyir halinde olduğu sırada çukura giren motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Baran D. idaresindeki 48 AGP 349 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde seyir halinde bulunduğu esnada motosikletin çukura girmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Ali Baran D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.