Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, teşkilatın her kademesinde görev yapan personelle birebir görüşmelerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen personel görüşmelerinde, çalışanların görüş, öneri ve değerlendirmeleri doğrudan dinlenerek not alınıyor.

Personelin fikirlerinin kurum içi karar süreçlerine katkı sağlaması hedeflenirken, uygulamanın aynı zamanda teşkilat içi iletişimi güçlendirdiği vurgulanıyor.

Söz konusu görüşmelerin, personelin kuruma olan aidiyet duygusunu artırdığı ve insan odaklı yönetim anlayışının önemli bir parçası olduğu ifade ediliyor.

