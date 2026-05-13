İddiaya göre, yağışların ardından inşaat sahasında oluşan ve uzun süredir tahliye edilmediği öne sürülen su birikintisi, mahalledeki çocukların serinlemek amacıyla kullandığı alana dönüştü. Çocukların, sağlık açısından risk taşıyabilecek kirli suyun içinde yüzdüğü ve kendi aralarında şakalaştığı anlar dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, inşaat sahasında oluşan su birikintisinin yalnızca çocuklar açısından değil, çevredeki araç ve yaya trafiği bakımından da risk oluşturduğunu belirtti. Suyun derinliğinin bilinmemesi, zemin altında inşaat demiri, moloz veya kesici malzemelerin bulunma ihtimali ile kirli suyun enfeksiyon riski taşıması nedeniyle olası bir kazanın ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, çocukların tehlikenin boyutunu kavrayamayabileceğine dikkat çekerek, ailelerin daha duyarlı olması ve ilgili kurumların gerekli güvenlik önlemlerini gecikmeden alması çağrısında bulundu.

Mahalle sakinleri, olası bir üzücü olay yaşanmadan önce inşaat alanında gerekli çevre güvenliği tedbirlerinin alınmasını ve su birikintisinin tahliye edilmesini istedi.

Kaynak : PERRE