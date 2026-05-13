Adıyaman Belediyesi, Başkan Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri ve hayırseverlerin katkılarıyla Altınşehir Mahallesi'ne yeni bir taziye evi kazandırıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından kentte sosyal yaşam alanlarını güçlendirme çalışmalarını sürdüren belediye, mahallelerin ihtiyaç duyduğu tesisleri bir bir hayata geçiriyor.

Altınşehir Mahallesi'nde yapımına başlanan çok amaçlı ve depreme dirençli taziye evinin ilk betonu, düzenlenen çalışma kapsamında döküldü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan taziye evinin vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

'Dayanışmayla Yükselen Hizmet'

Adıyaman Belediyesi'nin altyapı, üstyapı, park ve sosyal tesis çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdüğünü belirten Başkan Tutdere, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Altınşehir Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Tutdere, taziye evinin hem mahalleye hem de kente değer katacağını söyleyerek, 'Adıyaman Belediyesi olarak altyapıda, üstyapıda, park ve bahçelerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Deprem sonrası süreçte hayırseverlerimizin desteğiyle sosyal ve kültürel tesislerimizi de hayata geçiriyoruz' dedi.

Başkan Tutdere, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

'Altınşehir Mahallesi'nde hayırseverlerimizin desteğiyle çok amaçlı ve depreme dirençli bir taziye evinin ilk betonunu döktük. Kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu süreçte emeği geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Eserin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.'

