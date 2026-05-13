Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanlarına kavuşmasının hedeflendiği belirtilen çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde çalışmalar tamamlanırken, devam eden projelerin de en kısa sürede bitirilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda, İncebağ Grup Köy Yolu'nda yürütülen BSK sıcak asfalt çalışmaları devam ederken, Sarıharman Köyü'nde gerçekleştirilen BSK sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen ve tamamlanan çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve modern yollara kavuşması için kırsalda ulaşım yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerine yer verildi.

