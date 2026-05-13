14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek şenlikte, çocuklar ve gençler için birbirinden eğlenceli oyunlar, atölyeler ve sürpriz etkinlikler düzenlenecek. Karapınar Mahallesi Adıyaman Belediyesi sağlıklı yaşam kompleksi yanındaki Toplum Merkezi Koordinasyonu'nda organize edilen etkinlikte, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirecek hem de paylaşmanın ve birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayacak. Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik saat 10.00'da başlayıp 13.00'a kadar devam edecek.

Başkan Tutdere: 'Adıyaman Belediyesi Olarak Engelsiz Bir Yaşam İçin Çalışıyoruz'

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, engelsiz bir yaşamın ancak dayanışma ve toplumsal farkındalıkla mümkün olacağını belirterek Adıyamanlıları şenliklere davet etti.

Başkan Tutdere, konuşmasında şunları söyledi:

'Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha görünür, daha aktif ve daha mutlu bireyler olarak yer almalarını önemsiyoruz. Düzenlediğimiz Bahar Şenliğimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin doyasıya eğlenebileceği, kendilerini özgürce ifade edebileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak engelsiz bir yaşam için çalışmalarımızı sürdürüyor, toplumumuzun tüm bireylerini bu güzel etkinliğimize davet ediyoruz.'

