Gazeteci-Yazar Hüseyin Turhal, kaleme aldığı 'Ape Aziz Dede' adlı kitabı için Adıyaman'da imza günü düzenleyecek. Kültür ve edebiyat etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek programda Turhal, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak.
Etkinliğin, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te Adıyaman Sanko Öğretmen Evi Çok Amaçlı Salon'da yapılacağı bildirildi.
Yoğun katılımın beklendiği programda, edebiyatseverlerin yanı sıra gazeteciler, eğitimciler ve vatandaşların da yer alması bekleniyor.
Kaynak: Perre Haber Ajansı