Adıyaman Üniversitesi Şiir Dinletisi Topluluğu tarafından, ÜNİDES Projesi kapsamında 'Şiirin Kadın Dili' temalı şiir ve müzik dinletisi düzenlenecek. Adıyaman Üniversitesi Etkinlik Komisyon Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek etkinlik, 14 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 15.00'te Merkezi Derslikler Binası Farabi Salonu'nda yapılacak.

Konuk Şair Murat Kayış Olacak

Kadının şiirdeki yansımasını ve sanatın iyileştirici gücünü ön plana çıkarmayı amaçlayan etkinlikte, konuk şair olarak Murat Kayış yer alacak. Program kapsamında şiir dinletilerinin yanı sıra müzik performansları da sahnelenecek.

Etkinlik afişinde yer alan bilgilere göre, katılımcılara çeşitli ikramlar ve hediyeler de sunulacak.

Etkinliğe ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, programın 'kadının şiir dili' temasıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Şair Kayış'tan Davet

Konuk şair Murat Kayış, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekerek, 'Sanat iyileştirir düşüncesini benimseyen herkesi etkinliğimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi'nin 20'nci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programın, öğrenciler ve sanatseverleri bir araya getirmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE