13 Mayıs 2014'te Soma Maden Faciasında yaşamını yitiren 301 madenci, facianın 12'nci yılında anıldı. KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat tarafından yapılan açıklamada, Soma'da yaşananların bir kaza değil, 'göz göre göre gelen iş cinayeti' olduğu belirtildi. Başkan Polat, aradan geçen 12 yıla rağmen gerçek sorumluların hesap vermediği savunularak, 'İktidar sorumluluğu 'fıtrat' diyerek örtbas etmeye çalıştı. Ama biz unutmadık, unutturmayacağız' ifadelerine yer verdi.

Soma davasının adalet sistemine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada, 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın gerçek sorumlularının korunurken, yargının sermayeyi ve siyasi iktidarı aklayan bir araca dönüştürüldüğü öne sürüldü.

'İş Cinayetleri Kader Değil'

Başkan Polat, Soma'nın ardından Ermenek Maden Faciası, Amasra Maden Faciası ve İliç Maden Heyelanı gibi birçok olayda işçilerin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, 'Bu cezasızlık politikaları nedeniyle geçen yıllarda Ermenek'te, Şirvan'da, Amasra'da, İliç'te ve daha birçok yerde işçiler göz göre göre yaşamını yitirdi. Her yıl binlerce emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeye devam ediyor' dedi.

Başkan Polat, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'12. Yılında Soma'yı Unutmadık! Affetmeyeceğiz!

Bundan 12 yıl önce, 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın acısı hâlâ yüreğimizde. Yaşamını yitiren madencileri saygıyla anıyor, ailelerine ve tüm maden emekçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Soma'da yaşanan bir 'kaza' değil; göz göre göre gelen bir iş cinayetiydi. Aradan geçen 12 yıla rağmen gerçek sorumlular hesap vermedi, iş cinayetlerini önleyecek gerekli adımlar atılmadı. İktidar ise sorumluluğu 'fıtrat' diyerek örtbas etmeye, yaşananları unutturmaya çalıştı. Ama biz unutmadık, unutturmayacağız!

Soma davası, bu ülkede adaletin kimler için işlediğini açıkça göstermiştir. 301 işçinin yaşamına mal olan bu katliamın gerçek sorumluları korunurken; yargı, sermayeyi ve siyasi iktidarı aklayan bir araca dönüştürülmüştür.

Bu cezasızlık politikaları nedeniyle geçen yıllarda Ermenek'te, Şirvan'da, Amasra'da, İliç'te ve daha birçok yerde işçiler göz göre göre yaşamını yitirdi. Her yıl binlerce emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Soma; özelleştirme politikalarının, taşeron çalıştırmanın, sendikasızlaştırmanın, denetimsizliğin ve kâr hırsının nelere yol açtığının en acı örneklerinden biridir. İş cinayetleri kader değil; sermaye düzeninin sonucudur.

KESK Adıyaman Şubeler Platformu olarak; Güvenceli, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları talep ediyoruz. Taşeron sisteminin ve özelleştirme politikalarının son bulmasını istiyoruz. Gerçek sorumluların yargılanmasını ve cezasızlık politikalarına son verilmesini istiyoruz. Bir daha Soma'lar yaşanmasın diye mücadelemizi sürdüreceğiz. Soma'yı unutmadık, affetmeyeceğiz!'

Kaynak : PERRE