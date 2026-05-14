Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrenci grubunun sahne aldığı 'Film Müzikleri Konseri', dün akşam TPAO Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlendi. Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla 55 ses ve saz sanatçısı sahne aldı. Konserde şef Mehmet Aslan yönetimindeki ekip performans sergiledi.

'Gençlik Şölenleri Adı Altında Etkinlikler Düzenleniyor'

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, programda yaptığı açıklamada Gençlik Haftası etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elüstü, 'Bu kutlama, 15 Mayıs ile 21 Mayıs arasında yapılmakta ve bu aralıkta gençlik şölenleri adı altında bu tür etkinlikler düzenlemekteyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu dönem içerisinde özellikle halkımız ve gençliğimizle kültürel faaliyetlere önem vererek bu tür etkinlikleri düzenlemek bizler için en büyük görev' dedi.

Elüstü ayrıca, 'Ayın 15'inde başlamasına rağmen maalesef önümüzdeki hafta çok yoğun bir program içerisinde olacağımız için Gençlik Merkezimizin hazırlamış olduğu bu konseri bugüne almak zorunda kaldık. Ve sizlerle erken bir şekilde bayramımızı kutlamaya başladık' ifadelerini kullandı.

Çiçek Takdimi Yapıldı

Program sonunda Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak : PERRE