Bilim ve eğlence bir arada olacak

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, saat 10.00'da başlayacak şenliğin Adıyaman Teknokent Koleji kampüsünde düzenleneceği belirtilerek, ziyaretçilerin gün boyunca bilim ve teknolojiyle iç içe, etkileşimli ve eğlenceli bir deneyim yaşayacağı ifade edildi. 'Hayata Hazırlar' mottosuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcıların yalnızca izleyen değil, aynı zamanda deneyimleyen bireyler olarak sürece dahil olacağı vurgulandı.

Her yaştan katılımcıya hitap eden atölyeler

Şenlik kapsamında hazırlanan geniş programda, çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden atölye ve etkinliklerin yer alacağı bildirildi. Katılımcıların merak duygusunu harekete geçirecek ve uygulamalı öğrenme imkânı sunacak başlıca atölyeler şöyle:

Astronomi ve teleskop gözlemi ile gökyüzü keşfi, robotik kodlama ile geleceğin teknolojilerine adım atma, STEAM atölyeleriyle disiplinler arası üretim, TinkerCad ve 3D tasarım ile üç boyutlu modelleme, elektrik ve elektronik atölyeleriyle temel devre uygulamaları, VR (sanal gerçeklik) deneyimleriyle dijital dünyalara yolculuk, Scratch ve oyun atölyesiyle kodlama becerileri geliştirme ve spor etkinlikleriyle bilim ve hareketin buluşması.

Gençler için uygulamalı öğrenme fırsatı

Etkinliğin yalnızca bir şenlik değil, aynı zamanda gençler için önemli bir öğrenme ortamı olacağına dikkat çekilen açıklamada, katılımcıların farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetme imkânı bulacağı kaydedildi. Bilimsel üretimin teşvik edilmesi ve öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmasının amaçlandığı ifade edildi.

Toplumsal farkındalık hedefleniyor

Adıyaman Teknokent Koleji yetkilileri, bu tür etkinliklerin yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadığını, ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin bilimle buluşmasına katkı sağladığını belirterek, şenliğin Adıyaman'da bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağını dile getirdi.

Katılım ücretsiz, tüm halk davetli

Tüm vatandaşların davetli olduğu Teknokent-FEST IV. Bilim Şenliği'nin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan herkesin etkinliğe katılabileceği belirtilerek, ziyaretçilerin gün boyunca atölyelere aktif olarak katılım sağlayabileceği ifade edildi.

Etkinlik detayları

Etkinlik adı: Teknokent-FEST IV. Bilim Şenliği

Tarih: 22 Mayıs 2026, Cuma

Saat: 10.00

Yer: Adıyaman Teknokent Koleji Kampüsü

Giriş: Ücretsiz

'Geleceğin dünyasına hazırlıyoruz'

Açıklamada ayrıca, Adıyaman Teknokent Koleji'nin modern eğitim anlayışıyla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediği belirtilerek, 'Hayata Hazırlar' prensibi doğrultusunda öğrencilerin geleceğin mesleklerine hazırlandığı kaydedildi. Etkinliğin de bu vizyonun bir parçası olduğu ifade edildi.

