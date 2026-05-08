Bilim ve eğlence bir arada olacak
Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, saat 10.00'da başlayacak şenliğin Adıyaman Teknokent Koleji kampüsünde düzenleneceği belirtilerek, ziyaretçilerin gün boyunca bilim ve teknolojiyle iç içe, etkileşimli ve eğlenceli bir deneyim yaşayacağı ifade edildi. 'Hayata Hazırlar' mottosuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcıların yalnızca izleyen değil, aynı zamanda deneyimleyen bireyler olarak sürece dahil olacağı vurgulandı.
Her yaştan katılımcıya hitap eden atölyeler
Şenlik kapsamında hazırlanan geniş programda, çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden atölye ve etkinliklerin yer alacağı bildirildi. Katılımcıların merak duygusunu harekete geçirecek ve uygulamalı öğrenme imkânı sunacak başlıca atölyeler şöyle:
Astronomi ve teleskop gözlemi ile gökyüzü keşfi, robotik kodlama ile geleceğin teknolojilerine adım atma, STEAM atölyeleriyle disiplinler arası üretim, TinkerCad ve 3D tasarım ile üç boyutlu modelleme, elektrik ve elektronik atölyeleriyle temel devre uygulamaları, VR (sanal gerçeklik) deneyimleriyle dijital dünyalara yolculuk, Scratch ve oyun atölyesiyle kodlama becerileri geliştirme ve spor etkinlikleriyle bilim ve hareketin buluşması.
Gençler için uygulamalı öğrenme fırsatı
Etkinliğin yalnızca bir şenlik değil, aynı zamanda gençler için önemli bir öğrenme ortamı olacağına dikkat çekilen açıklamada, katılımcıların farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetme imkânı bulacağı kaydedildi. Bilimsel üretimin teşvik edilmesi ve öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmasının amaçlandığı ifade edildi.
Toplumsal farkındalık hedefleniyor
Adıyaman Teknokent Koleji yetkilileri, bu tür etkinliklerin yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadığını, ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin bilimle buluşmasına katkı sağladığını belirterek, şenliğin Adıyaman'da bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağını dile getirdi.
Katılım ücretsiz, tüm halk davetli
Tüm vatandaşların davetli olduğu Teknokent-FEST IV. Bilim Şenliği'nin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan herkesin etkinliğe katılabileceği belirtilerek, ziyaretçilerin gün boyunca atölyelere aktif olarak katılım sağlayabileceği ifade edildi.
Etkinlik detayları
Etkinlik adı: Teknokent-FEST IV. Bilim Şenliği
Tarih: 22 Mayıs 2026, Cuma
Saat: 10.00
Yer: Adıyaman Teknokent Koleji Kampüsü
Giriş: Ücretsiz
'Geleceğin dünyasına hazırlıyoruz'
Açıklamada ayrıca, Adıyaman Teknokent Koleji'nin modern eğitim anlayışıyla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediği belirtilerek, 'Hayata Hazırlar' prensibi doğrultusunda öğrencilerin geleceğin mesleklerine hazırlandığı kaydedildi. Etkinliğin de bu vizyonun bir parçası olduğu ifade edildi.
Kaynak : PERRE