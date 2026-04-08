Yapay Zeka Ekosistemi ve Rekabet Riskleri Mercek Altına Alındı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada, yapay zekanın artık sadece teknolojik bir gelişme sahası olmaktan çıktığı; rekabet kurallarını yeniden belirleyen, piyasa güçlerini dönüştüren ve ekonomik dengeleri temelinden etkileyen stratejik bir araç haline geldiği vurgulandı.

Yeni Rekabet Düzeni ve Pazar Dinamikleri

Özellikle üretken yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemelerin; veri, hesaplama gücü ve platform ekosistemleri etrafında şekillenen yeni bir rekabet düzenini doğurduğu ifade edildi. Bu yeni süreçte rekabetin nasıl oluştuğu ve kimler tarafından yönlendirildiğinin yeniden tanımlandığı belirtilen açıklamada, Rekabet Kurulunun bu dönüşümü bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeyi ve olası rekabet risklerini zamanında tespit etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Yapay zeka değer zincirinin altyapıdan model geliştirmeye, oradan uygulamalara kadar çok katmanlı bir yapıda olduğu hatırlatılarak şu değerlendirmelere yer verildi: "Bu zincirin özellikle temel modellerin geliştirilmesi aşamasında, veri, bilgi işlem kapasitesi, teknik uzmanlık ve finansman gibi girdilere erişim belirleyici rol oynamaktadır. Bu kaynaklara erken ve yoğun biçimde erişen teşebbüsler, değer zincirinin birden fazla katmanında konumlanarak dikey bütünleşik yapılar oluşturmakta ve bu sayede pazardaki güçlerini hızla pekiştirebilmektedir. Bu durum, rekabetin işleyişini şekillendiren temel dinamikler üzerinde doğrudan etkili olmaktadır."

Pazara Giriş Koşulları ve Riskler

Açıklamada, yapay zeka modellerinin genel amaçlı niteliğinin bu dinamikleri daha belirgin kıldığı, geniş veri setleriyle eğitilen modellerin ekosistemin yönünü tayin ettiği kaydedildi. Erken avantaj elde eden firmaların bu üstünlüklerini derinleştirmesinin; pazara girişin zorlaşması, kullanıcıların belirli sistemlere hapsolması ve rakiplerin ana girdilere ulaşamaması gibi riskleri doğurduğu ifade edildi. Bu sebeple, ekosistem içi ilişkilerin ve dağıtım kanallarının pazar yapısı üzerindeki etkilerinin incelenmesinin kritik önem taşıdığı bildirildi.

Platform Entegrasyonu ve İnovasyonun Korunması

Yapay zeka teknolojilerinin büyük dijital platformlarla entegre edilmesinin rekabet hukuku açısından hassas bir konu olduğu belirtilerek sürece dair şu ayrıntılar paylaşıldı: "Söz konusu entegrasyon, kendini kayırma, dışlama, bağlama, erişim kısıtlamaları ve geçiş maliyetlerinin artırılması gibi davranışların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilmekte, yalnızca mevcut pazar yapısını değil, aynı zamanda gelecekteki rekabet ve inovasyon dinamiklerini de doğrudan etkileyebilmektedir. Bunun yanında, Kurumun son dönemde değerlendirmeye aldığı birleşme ve devralma işlemleri yapay zeka alanındaki gelişmelerin yoğunlaşma denetimi bakımından da giderek daha kritik hale geldiğini göstermektedir. Yapay zeka teknolojisi bazı işlemlerde doğrudan ilgili pazarı oluştururken, bazı işlemlerde ise veri avantajları, tamamlayıcılık ilişkileri, potansiyel rekabet ve inovasyonun korunması gibi unsurlar üzerinden değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir."

Sektörel Dönüşüm Yakından Takip Ediliyor

Sektör incelemesiyle yapay zeka ekosisteminin temel modeller ekseninde nasıl şekillendiği, büyük teknoloji firmaları ile girişimler arasındaki etkileşimler ve hesaplama gücünün rekabet üzerindeki etkileri analiz edilecek. İnceleme sonucunda elde edilecek bulguların, politika geliştirme süreçlerine ve rekabetçi yapının korunmasına yönelik müdahale araçlarına rehberlik etmesi hedefleniyor. Kurum, yapay zeka dönüşümünün ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini titizlikle takip etmeye devam edeceğini bildirdi.

