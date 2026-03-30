Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yapay zekâ vizyonu ve dijital dönüşüm süreci kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirerek, "2030 Yapay Zekâ Stratejimizin önceliklerini tüm paydaşlarımızla birlikte belirliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ev sahipliğinde düzenlenen "Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Toplantıda, Türkiye’nin teknoloji hamlesi doğrultusunda yapay zekâ alanında atılacak adımların ve sanayideki dijital dönüşüm süreçlerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirten Kacır, şu ifadeleri kaydetti:

"İş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelerek yapay zeka alanında atacağımız adımları ve dijital dönüşümü konuştuk. 2030 Yapay Zekâ Stratejimizin önceliklerini tüm paydaşlarımızla birlikte belirliyoruz."



