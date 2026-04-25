Ziyaret kapsamında kurs sürecine ilişkin yetkililerden bilgi alan Müdür Tosun, atölye ortamında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmaları yerinde inceledi. Öğrenciler tarafından tasarlanan ve yapım aşamaları sürdürülen İHA projeleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Daha sonra Müdür Tosun, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar, eğitim süreçleri ve öğrencilerin gelişimine yönelik yapılan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tosun, burada yaptığı konuşmada, nitelikli iş birlikleriyle hayata geçirilen bu tür uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

